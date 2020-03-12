В Верхнеуслонском районе провели праздник родного языка, посвященный 100-летию образования ТАССР

11 марта на базе Подростково-молодежного клуба Верхнеуслонского района состоялась научно-практическая конференция «Родной язык и религиозная культура – основа духовно – нравственного воспитания детей», организованная методистом МКУ «Отдел образования», председателем Верхнеуслонского отделения Всемирного конгресса татар Г.Давлетшиной и имам-мухтасибом района Г.Зиганшиным.

На мероприятие были приглашены учителя родного языка, учащиеся, члены мухтасибата района и руководители общественных организаций в составе 60 человек.

Были представлены и анализ проведенных вечеров, круглых столов, встреч, концертов, посвященных Международному дню родного языка; и практическое выступление детей из каждой школы с песнями и стихами о красоте родного языка; и выступление гостей о значимости изучения, сохранения и развития родного языка.

Г. Давлетшина