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В Верхнеуслонском районе провели праздник родного языка, посвященный 100-летию образования ТАССР

В Верхнеуслонском районе провели праздник родного языка, посвященный 100-летию образования ТАССР

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 12.03.2020 0 3

11 марта на базе Подростково-молодежного клуба Верхнеуслонского района состоялась научно-практическая конференция «Родной язык и религиозная культура – основа духовно – нравственного воспитания детей», организованная методистом МКУ «Отдел образования», председателем Верхнеуслонского отделения Всемирного конгресса татар Г.Давлетшиной и имам-мухтасибом района Г.Зиганшиным.

На мероприятие были приглашены учителя родного языка, учащиеся, члены мухтасибата района и руководители общественных организаций в составе 60 человек.

Были представлены и анализ проведенных вечеров, круглых столов, встреч, концертов, посвященных Международному дню родного языка;  и практическое выступление детей из каждой школы с песнями и стихами о красоте родного языка; и выступление гостей о значимости изучения, сохранения и развития родного языка.

Г. Давлетшина

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