В Владивостоке провели юбилей этно-музея татаро-башкирской культуры и традиции

16 августа 2020 года в Владивостоке в 12:00 по улице Нерчинская 40 в ВТБОО «Дуслык» (Дружба) провела юбилейую годовщину открытия этно-музея татаро-башкирской культуры и традиции.Об этом соотечественники сообщают в соцсетях.

На открытие был приглашен российский врач и организатор здравоохранения, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета (с 2010). Доктор медицинских наук, профессор Шуматов Валентин Борисович.

На встречу был приглашен полпред ДУМ РФ в ДВФО Джамаль хазрат Гарифуллин.

После ознакомления с этно музеем за совместным чаепитием были обсуждены дальнейшие пути развития татарской и башкирской культуры, возможность проведения праздника «Сабантуй», и взаимосвязь религиозной и национальной составляющей в нашей жизни.

Был поднят вопрос поддержки представителями и членами ВТБОО «Дуслык» кандидатуры Валентина Борисовича в законодательное собрание.