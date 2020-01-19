В Волгограде поставили новогодний спектакль «Каз патшасы»

Вот уже несколько лет как в традицию татар Волгоградской области вошла постановка новогоднего спектакля для детей. И вот 5 января 2020 г. в ДК Ворошиловского района г. Волгограда был показан детский спектакль по сказочной пьесе башкирской писательницы Сарвар Суриной «Каз патшасы» — (Царь гусей). Татары и башкиры, имеющие единые булгарские корни, являются самыми близкими народами. По этому текст сказки, переведенный с башкирского языка, прекрасно исполнялся актерами на татарском языке. Сюжет сказки «Каз патшасы» рассказывает о том, как маленький мальчуган, проявив хитрость и смекалку защитил двор от незваных гостей. Для некоторых детей участвовавших в этом музыкальном спектакле стаяла задача впервые в жизни исполнить роли на татарском языке, и они с этой задачей справились, чему способствовало желание выступить на сцене и интересный сюжет сказки. Здесь можно сделать вывод, что театральная деятельность может стать одной из мотиваций к изучению татарского языка. Дети и взрослые играли на одной сцене в красивых национальных костюмах, прекрасно сочетающимися с декорациями, изображающими природу и сельский быт. В детском спектакле игра актеров дополнялась татарскими песнями и танцами, спектакль получился яркий, красочный и мелодичный. После спектакля детей ждала новогоднее представление «Встреча нового 2020г. – Туган Тель» — елка с танцами, конкурсами и подарками.

И все же спектакль был основной частью мероприятия. Хотелось бы отметить всех, кто внес вклад в постановку спектакля. Сайранова Рамзия Бахтигареевна и Шарипов Хесеин Камильевич, сыграли бабушку и дедушку. Главную роль «Каз патшасы» — «Царя гусей» сыграл восьмилетний Яушев Даниль, это было его дебютное выступление на татарском языке. В роли вороны была Авулкасимова Зухра, в роли коршуна Спирина Эльвина. Роли гусят исполняли Хусяинова Мирра, Хусяинов Сагит, Сулейманова София, Сулейманов Амир, Нафиева Амина, Шарипова Руслана, Шарипов Тимур. Танцевальную роль бабочки исполнила Нигматуллина Алина, песни исполняла Шарипова Руслана.

Перевод текста с башкирского на татарский: Сайранова Рамзия Бахтигареевна, Дружин Дамир Викторович.

Над декорациями работали: Амеров Рафаиль, Шарипова Руслана.

Костюмы птиц были сшиты Ахметовой Найлей Хайдаровной, Шамайко Дианой Валерьевной.

Национальные костюмы были предоставлены директором музея села Малые Чапурники «Туган як» Рябовой Сальфирой Назимовной.

Режиссер: Шамайко Диана Валерьевна.

В спектакле звучали композиции Айрата Набиева.

Активное участие в создании спектакля приняли: Сирена Газизовна Исмагилова, Ахметова Найля Хайдаровна.

Общественная организация Региональная национально-культурная автономия татар г. Волгограда и Волгоградской области, выражает благодарность родителям детей-исполнителей: Скрипак Нурие, Хусяиновой

Любови, Сулеймановой Лилии, Нафиевой Ильмире, Спириной Зульфии, Нигматуллину Айрату.

Надеемся, что театральная деятельность на татарском языке будет и дальше развиваться в Волгоградской области.

Дамир Дружинин