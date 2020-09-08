В Вятских Полянях пройдет Вятский Форум национального единства

10 сентября и 11 сентября 2020 года в г. Вятские Поляны будет проходить Вятский Форум национального единства

Областная общественная организация «Конгресс татар Кировской области» проводит Вятский Форум национального единства (далее — Форум), который реализуется в рамках социально-значимого проекта «Многоликая Вятка» — победителя регионального конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций, при поддержке Правительства Кировской области.

В программе Форума предусматриваются: лекционные занятия, презентации опыта работ, круглый стол и конференция по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики.

В работе Форума примут участие специалисты органов местного самоуправления, учреждения образования и культуры, занимающиеся вопросами межнациональных отношений, а также представители некоммерческих организаций, общественных национальных организаций.

Приглашены в качестве экспертов преподаватели МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва), представители Правительства Кировской области, муниципальных образований Кировской области, Республик Татарстан и Удмуртии, высшее духовенство.

10 сентября 2020 года для специалистов будет проведён семинар по вопросам: «Роль СМИ, Интернет-ресурсов и институтов гражданского общества в системе межнационального общения и профилактике экстремизма», «Пути интеграции мигрантов в общество».

11 сентября 2020 года — открытие Вятского Форума национального единства. Участники Форума на трех информационных площадках обсудят и представят лучшие практики деятельности по укреплению межнационального мира и согласия, реализации мероприятий в сфере национальной политики.

Пресс-служба администрации Вятскополянского района