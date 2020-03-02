В Йошкар-Оле обсудили использование татарского языка в быту, семье и школе

28 февраля в стенах Республиканского центра татарской культуры состоялся Межрегиональный семинар-практикум по тамбурной вышивке для работников ДК и учителей, работающих с татарским населением.

В рамках мероприятия председатель общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова провела лекцию на тему: «Тәрбия баскычлары» («Ступени воспитания»). Также были обсуждены проблемы идентификации татар и пути активного участия татар в предстоящей Всероссийской переписи населения. Кроме того, были подняты вопросы о роли сохранения и развития использования татарского языка в быту, семье и школе.

Заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Галина Ширяева вручила Кадрие Идрисовой, хормейстеру и мастерице из Нижегородской области Гузелие Зинетуллиной, председателю общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Моркинского района Фание Шакировой и мастерице Нурзие Сергеевой Благодарственные письма.

Для участников семинара занятия по изготовлению изу и хаситэ провела Нурзия Сергеева. Гузелия Зинетуллина провела мастер-класс по тамбурной вышивке и вышивке бисером.

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры» и Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак» Республики Марий Эл.

Рамай Юлдашев