В Йошкар-Оле открылась персональная выставка Земфиры Бикташевой

5 марта в стенах Республиканского музея изобразительных искусств г. Йошкар-Олы состоялось открытие персональной выставки заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Земфиры Бикташевой.

Бикташева Земфира — художник декоративно-прикладного искусства, стремящийся продолжать традиционное национальное искусство Татарстана. Её произведения — это симбиоз различных жанров декоративно-прикладного искусства. Творчество Земфиры Бикташевой направлено на процветание и развитие татарского народного орнамента и древней, почти забытой «ушковой техники» аппликации. На одну работу у мастерицы уходит до 5 месяцев.

В открытии выставки приняли участие представители Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, учащиеся, студенты, представители общественности и сотрудники Республиканского центра татарской культуры. Мероприятие прошло в теплой и дружественной обстановке.

Выставка изобразительного искусства продлится до 5 апреля 2020 года.

Рамай Юлдашев