В Йошкар-Оле прошла конференция «Изучение истории татарских сел и деревень и развитие татарского краеведения Республики Марий Эл»

17 сентября 2020 года в городе Йошкар-Олы Республики Марий Эл в здании библиотеки им.С.Чавайна прошла первая всероссийская конференция ( круглый стол)

«Изучение истории татарских сел и деревень и развитие татарского краеведения Республики Марий Эл». Методисту ГАУК РМЭ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ» Рамаю Юлдашеву вручили медаль Всемирного конгресса татар — » Татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләр өчен». (За выдающие заслуги перед татарским народом».