enrutat
Главная / В Йошкар-Оле прошла конференция «Изучение истории татарских сел и деревень и развитие татарского краеведения Республики Марий Эл»
В Йошкар-Оле прошла конференция «Изучение истории татарских сел и деревень и развитие татарского краеведения Республики Марий Эл»

В Йошкар-Оле прошла конференция «Изучение истории татарских сел и деревень и развитие татарского краеведения Республики Марий Эл»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 18.09.2020 0 3

17 сентября 2020 года в городе Йошкар-Олы Республики Марий Эл в здании библиотеки им.С.Чавайна прошла первая всероссийская конференция ( круглый стол)
«Изучение истории татарских сел и деревень и развитие татарского краеведения Республики Марий Эл». Методисту ГАУК РМЭ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ» Рамаю Юлдашеву вручили медаль Всемирного конгресса татар —  » Татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләр өчен». (За выдающие заслуги перед татарским народом».

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.