В Йошкар-Оле прошла первая Всероссийская краеведческая конференция

17 сентября в г. Йошкар-Ола состоялась Первая всероссийская краеведческая конференция (круглый стол) на тему: «Изучение истории татарских сел и деревень и развитие татарского краеведения Республики Марий Эл». Мероприятие проходило в Национальной библиотеке им. С.Г. Чавайна в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и было приурочено к столетию образования Марийской и Татарской АССР.

Конференцию открыла председатель Региональной общественной организации «Общество татарских краеведов» Сания Газизьянова. Участников круглого стола тепло поприветствовал гость из Казани, руководитель «Общества татарских краеведов Республики Татарстан», заслуженный деятель науки, академик и профессор Института культуры мира ЮНЕСКО Альберт Бурханов. С поздравлениями выступили начальник отдела межнациональных и межконфессиональных отношений Министерства культуры, печати и по делам национальностей Игорь Садовин и директор Республиканского центра татарской культуры Ильгис Гайсин. Доклады были представлены учеными, краеведами, историками и представителями общественных организаций Марий Эл и соседних регионов. Слушателям конференции, студентам историко-филологического факультета Марийского государственного университета, выпала уникальная возможность перенять опыт старшего поколения. Участники конференции показали молодым историкам и журналистам перспективы развития профессии на сегодняшний день и помогли заложить почву для правильного выбора деятельности в будущем.

Ведущая пленарного заседания, известная в творческой среде под псевдонимом Сания Рамай, рассказала о казненных в фашистских застенках тюрьмы Плетцензее Гайнане Курмашеве, Мусе Джалиле и других героях-антифашистах. В выступлении было представлено музыкальное сопровождение, благодаря которому история трагической судьбы фронтовиков вызвала отклик в сердце каждого присутствующего. Участники со слезами на глазах скорбили о погибших земляках, храбро отдавших жизни за мирное небо.

Командир поискового отряда «Демос» и председатель регионального отделения «Поискового движения России» Дмитрий Шипунов поделился наработками в области краеведения и рассказал о татарах, уроженцах Марийской АССР, которые в годы Великой Отечественной войны погибли в плену. Также поисковик дал комментарий о работе своей организации:

— Из-за сложной эпидемиологической обстановки в этом году впервые за тридцать лет не удалось принять участие в экспедиции. Несмотря на это, не сидим без дела: у нас много архивной работы. На сегодняшний день удалось установить судьбы более трех тысяч пропавших без вести земляков. Мы запустили проект по созданию Книги памяти, который был поддержан грантом Президента России. Также в планах разработка и сетевого формата. Надеемся завершить работу к следующему девятому мая.

Одним из важных событий стало подписание Соглашений о сотрудничестве между Региональной общественной организацией «Общество татарских краеведов Республики Марий Эл» и РОО «Обществом татарских краеведов Республики Татарстан», а также Ассоциацией содействия патриотическому воспитанию и поисковой работе «Клуб Воинской Славы» Республики Татарстан.

— Мы часто сталкиваемся с проблемой, когда семьям, погибшие родственники которых удостоены наград, ничего неизвестно о своих близких. Я заключил договор с краеведами Республики Марий Эл, чтобы объединить усилия в поиске пропавших без вести фронтовиков и восстановить добрые имена героев, — говорит руководитель ассоциации Михаил Черепанов, который предложил поддержать акцию «Нет в России семьи такой…» и в Марий Эл.

«Его номер был 48616», — с таким кратким и пронзительным названием доклада выступила Эльвира Нуреева. Участница рассказала о жутких условиях жизни пленных и о своем дедушке Мубараке Ситдикове, которому чудом удалось спастись от фашистов.

С большим интересом были заслушаны выступления краеведа-нумизмата из г. Казани Олега Степанова, учредителей Магруфа Сафина и Расиха Сагутдинова. Активный краевед Наиль Бариев, известный по передаче «Юлчы» (ТНВ), рассказал о проблемах сел и деревень.

Итогом конференции стало принятие резолюции и награждение участников конкурса-акции «Жизнь ради жизни», который проходил в эфире татарского часа «Марий Эл радио» с мая по июнь 2020 года. Победители получили дипломы и благодарственные письма.

Алсу Сабирьянова,

студентка историко-филологического факультета

Марийского государственного университета направления «Журналистика».