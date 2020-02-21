В Йошкар-Оле состоялся Республиканский конкурс инсценировок «Жизнь моя песней звенела в народе» по произведениям Мусы Джалиля, Гайнана Курмашева, Абдуллы Алиша

19 февраля 2020 года» в здании Республиканского центра татарской культуры с успехом в Йошкар-Оле прошел Республиканский конкурс инсценировок «Жизнь моя песней звенела в народе» по произведениям Мусы Джалиля, Гайнана Курмашева, Абдуллы Алиша ,посвященный Году Памяти и Славы в честь 75 летия Победы и 100 летия образования МАССР и ТАССР.

Организаторами конкурса выступили Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл,Государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры» и Государственное бюджетное учреждение Молодежный центр «Идель» Республики Татарстан. В конкурсе участвовало более 126 человек из более чем 20 населенных пунктов Медведевского, Параньгинского, Моркинского, Мари-Турекского, Оршанского районов Республики Марий Эл .

Отличительная особенность республиканских и межрегиональных конкурсов проводимых Татарским центром – это сохранение народной памяти и преемственности поколений участников. На конкурсе чтецов, наряду с юными чтецами из детских , в поэтическом мастерстве соревновались подростки, студенческая молодежь, люди среднего возраста и убеленные сединой ветераны. Самой маленькими участниками были – Амина и Кабир Гариповы из города Йошкар-Олы, выступая первыми они смогли задать ритм всему конкурсу.

Самым старшим участникам Нуржихан Шараповой уже за 70 лет, но несмотря на это она бодра и оптимистична вопреки годам. А как она выразительно читала стихотворение «Вәхшат», пропуская каждое слово автора через себя, заставляя тело покрываться мелкой дрожью – это уже мастерство, накопленное жизненным опытом и образец для подражания молодому поколению.

Победители конкурса:

Гарипов Кабир — МБДОУ «Детский сад № 6 «Аленький цветочек»

Старшая группа «Алёнушка» — МБДОУ «Детский сад №61 «Теремок»,

Старшая группа «Алёнушка» — МБДОУ «Детский сад №61 «Теремок», Фатыхов Ильнур — 2 класс — МБОУ «Ирнурская начальная общеобразовательная школа» Параньгинский район,

Ахмадуллина Альмира — 3″В» класс — МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 г.Йошкар-Олы»,

Габдрахманова Карина — 3″Г» класс — МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21 с Семёновка г.Йошкар-Олы»,

Байгузина Юлиана — 4 «В» класс — МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа» Медведевский район,

Фатхуллина Ралина — 7 класс — МБОУ «Куянковская средняя общеобразовательная школа» им. Гайнана Курмаша Параньгинский район,

Фахриева Камиля и Файзуллина Диния — МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа»Моркинский район,

Фатхуллина Ралина — 7 класс — МБОУ «Куянковская средняя общеобразовательная школа»им. Гайнана Курмаша Параньгинский район,

Агишева Рамиля и группа девочек — МБОУДО ЦДОД Детский клуб «Таир»,

Коллектив 5 «А» класса — МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы»,

Учащиеся 9-ых классов — МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 г.Йошкар-Олы»,

Газимова Ильсина — I курс группа ХО — МарГУ ИНКиМК г.Йошкар-Ола

Гайсина Гулия — I курс магистратуры МарГУ,

Славнова Анастасия — IV курс «ДО» — ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многофункциональный колледж им.И.К.Глушкова»,

Ратманова Анна — филиал МБУК «Медведевская ЦКС» Шеклянурский центр культуры Медведевский район,

Шарапова Нуржихан ханым — г.Йошкар-Ола

Прослушивание велось на русском и татарском языках, после которого было обсуждение членов компетентного жюри в составе: директора Республиканского центра татарской культуры Гайсина Ильгиса Зайнулгарабовича и членов жюри: Халикова Ильгиза Ильдаровича — заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар, г.Казань,Мусиной Гулии Фаргатовны – заведующий сектором межрегионального сотрудничества Министерства образования и науки Республики Татарстан, Майковой Ольги Михайловны – начальник управления общего и дошкольного образования министерства образования и науки Республики Марий Эл, Смоленцевой Сании Муслиховны – поэтесса, г. Йошкар – Ола, оценивали художественные способности, сценическое мастерство и артистичность участников.Финалом конкурса стало награждение победителей конкурса.

Произведения Мусы Джалиля,Гайнана Курмашева, Абдуллы Алиша разнообразны, от детских, лирических до героико-патриотических, но исключительно во всех присутствует любовь к детям, матери, народу и Родине, осуждение предательства и варварства – это темы актуальные во все времена, что всегда заставляет задуматься и восхититься героизму авторов. Находясь в зрительном зале, невольно чувствуешь улыбку и иронию детских стихов, подкатывающий комок к горлу и озноб по всему телу и слезы самопроизвольно катящиеся по щекам от услышанного и пережитого героями той страшной войны! Это все пережито нашим народом, это цена жизни сегодняшних поколений, цена памяти предков!

Огромное спасибо всем участникам, родителям, педагогам, руководителям, организаторам за отличную подготовку участников и дань памяти нашим героям той страшной войны! Помним, чтим, гордимся!

Методист ГАУК РМЭ

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Рамай Юлдашев