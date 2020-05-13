В Зауралье прошел конкурс чтецов на татарском языке «Туган телем»

В Сафакулевском районе прошел конкурс чтецов на татарском языке «Туган телем», приуроченный к празднованию Дня татарского языка. Организаторы – Курганский областной Центр народного творчества и кино, Центр национальных культур тюркоязычных народов с. Сафакулево и «Конгресс татар Курганской области».

В этом году конкурс впервые провели в онлайн-формате. Видео с выступлениями конкурсантов были размещены на странице в группе ВКонтакте в рамках проекта «Национальная культура Зауралья».

В творческом состязании приняли участие 20 конкурсантов из Сафакулевского и Альменевского районов Курганской области, Кургана и Шадринска. Среди участников – врачи, работники культуры, пенсионеры, школьники, находящиеся на самоизоляции.

Жюри подвело итоги и наградило участников дипломами лауреатов и дипломами I степени в разных возрастных категориях.

kikonline.ru