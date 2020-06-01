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«В здоровом татарине — ловкость и сила»: столетие образования Татарской АССР начали отмечать в Новосибирске

«В здоровом татарине — ловкость и сила»: столетие образования Татарской АССР начали отмечать в Новосибирске

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 01.06.2020 0 14

Фестиваль «Сибирский Сабантуй — 2020» стартовал в Новосибирске 1 июня в онлайн-формате. Праздник посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР.

В рамках фестиваля пройдет конкурс рисунков, выразительного чтения стихов на татарском и русском языках, видеомарафон «Я закончил посевную», мастер-классы по татаро-башкирской национальной борьбе «Көрәш» и по изготовлению татарского женского украшения, конкурс «Татарские национальные блюда».

Также участников ждет челлендж #Сабантуйматуры2020, танцевальный флешмоб «Поздравляем ТАССР со 100-летней годовщиной» и «Игровой спортивный марафон» «В здоровом татарине — ловкость и сила».

tayga.info

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