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В Зеленодольске может появиться частная полилингвальная школа

В Зеленодольске может появиться частная полилингвальная школа

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 30.07.2020 0 1

В Зеленодольске может появиться частная полилингвальная школа. Проект образовательного учреждения обсудили на градостроительном совете. Школу на 250 детей планируют построить на территории мечети на улице Гоголя. Инициатива принадлежит имам-хатыйбу соборной мечети Зеленодольска Ильдару хазрату Гатауллину.

«Проект очень интересный, мы его принимаем. Конечно, его следует доработать. При планировке учесть, что это образовательное учреждение и оно должно отвечать всем государственным стандартам. Возможно рассмотреть форму частно-государственного партнерства», — отметил глава района Михаил Афанасьев.

В полилингвальной школе планируют изучать татарский, русский, английский, турецкий, арабский, китайский и другие языки по востребованию.

rt-online.ru

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