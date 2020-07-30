В Зеленодольске может появиться частная полилингвальная школа. Проект образовательного учреждения обсудили на градостроительном совете. Школу на 250 детей планируют построить на территории мечети на улице Гоголя. Инициатива принадлежит имам-хатыйбу соборной мечети Зеленодольска Ильдару хазрату Гатауллину.

«Проект очень интересный, мы его принимаем. Конечно, его следует доработать. При планировке учесть, что это образовательное учреждение и оно должно отвечать всем государственным стандартам. Возможно рассмотреть форму частно-государственного партнерства», — отметил глава района Михаил Афанасьев.

В полилингвальной школе планируют изучать татарский, русский, английский, турецкий, арабский, китайский и другие языки по востребованию.

rt-online.ru