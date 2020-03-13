В Зеленодольске прошел межрегиональный конкурс «Тел ачкычлары»

Масштабное мероприятие – межрегиональный конкурс “Тел ачкычлары” проведен в МБОУ “Прогимназия № 10”. В пятый раз конкурс объединил дошкольников из разных городов и районов Татарстана. В этом году содержание конкурса было посвящено 100-летию образования ТАССР.

На первом этапе конкурса дети в занимательной форме рассказали о городах Татарстана. Зрители были восхищены способами презентации: это и экскурсия по древнему городу Болгар, и путешествие на воздушном шаре над Буинском, и поездка по Бугульме на волшебном поезде, и строительство конструкции из фото-кубов города Набережные Челны. Всем было интересно узнать о достопримечательностях и исторических местах Республики. С особой гордостью участники говорили о знаменитостях в области культуры и искусства, прославивших свой родной город и район. Заслуживает внимания тот факт, что некоторые конкурсанты специально посетили города, которые выпали им по жеребьевке.

Участники показали глубокие познания и в викторине “Великие личности Татарстана”. Юные знатоки с легкостью отгадывали героев ВОВ, великих композиторов, скульпторов. Дети активно дополняли ответы друг друга.

На третьем этапе конкурсанты демонстрировали творческие способности в различных жанрах. Все номера были проникнуты чувством гордости и патриотизма за свой народ, Родину.

Мероприятие организовано совместно со Всемирным конгрессом татар и общественной организацией татарских женщин “Ак калфак” Зеленодольского района.

Конкурс оценивало жюри, в состав которого вошли председатель Всемирной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова, детский поэт и драматург Рафис Корбан, поэтесса Юлдус Шарапова, режиссер Центра культуры имени Горького Гульнур Габдуллина, педагог дополнительного образования Гульфия Латфуллина.

Они отметили высокий уровень подготовки конкурсантов, отличную организацию и проведение данного мероприятия. По итогам конкурса Гран-При присуждено Феизовой Аделе, воспитаннице МБДОУ “Детский сад № 54 “Звездочка” пос. Осиново ЗМР РТ, 1 место разделили Валиахметова Зарина (МБОУ «Прогимназия № 10 «Созвездие» г.Зеленодольск) и Нутфуллина Зарина (МБДОУ «Детский сад № 26 «Дюймовочка» г.Зеленодольск), 2 место у Фазлыевой Амины («Детский сад «Солнышко» г.Буинска), Григорьевой Ясмины (МБДОУ «Ципьинский детский сад» Балтасинский район), Мукминова Мурата (МБДОУ «Детский сад № 20 «Ёлочка» г. Зеленодольск), 3 место заняли Гильмутдинов Амир (МБДОУ «Детский сад № 55 «Киләчәк» г. Зеленодольска), Шайдуллин Нияз («Детский сад № 68» г. Казань), Сабирова Алия (“Балтасинский детский сад №5” п.г.т. Балтаси).

Всем участникам были вручены дипломы и памятные подарки от спонсоров ООО Проектно-строительная компания “ГРИН-СТРОЙ” и ООО Тепличный комбинат “Майский”.

Гелиня Саттарова