В Зеленодольске встретили эстафету флага 100-летия ТАССР

Вчера в Зеленодольске на площадке возле ТЦ «Муравейник» прошла церемония чествования флага 100-летия ТАССР.

«Первый этап прошёл через все восемь федеральных округов в течении 69 дней, — рассказал хранитель флага, сотрудник Дирекции спортивных и социальных проектов Марат Нургалиев. — Второй этап (республиканский) начался 28 июля в Менделеевске. Зеленодольск стал 41-м на маршруте. Всего в планах 43 муниципальных района и два городских округа. По завершении эстафеты к 100-летию ТАССР этот флаг будет храниться в Национальном музее Республики Татарстан».

С приветственным словом к горожанам обратился заместитель руководителя исполкома Зеленодольского муниципального района Денис Лулаков: «Мы счастливы, что флаг сегодня у нас, мы гордимся историей республики, историей нашего города. Поздравляю всех с приближающимся Днем Республики».

Из Зеленодольска флаг отправился в Верхнеуслонский муниципальный район.

Рустам Сабитов

zpravda.ru