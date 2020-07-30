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В журнале «Сююмбике» выложили эскиз памятника Саре Садыковой «Семь ключей»

В журнале «Сююмбике» выложили эскиз памятника Саре Садыковой «Семь ключей»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 30.07.2020 0 1

Журнал «Сююмбике» опубликовал фото эскиза памятника татарской певице и композитору Саре Садыковой.

Фигуры семи девушек олицетворяют персонажей песни Сары Садыковой «Семь ключей», которая была написана по мотивам татарской легенды.

Разработкой памятника занималась народный скульптор РТ, заслуженный деятель искусств РТ и РФ, лауреат госпремии им. Габдуллы Тукая Рада Нигматуллина.

Скульптура была отлита еще в 2007 году, но до сих пор не установлена, потому что не подобрано подходящее по мнению скульптора место. Памятник не могут установить на протяжении долгих лет, сейчас этим занимается дочь скульптора Альфия Айдарская.

tatar-inform.ru

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