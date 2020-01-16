В Златоусте рассказали о флаге и гербе Республики Татарстан

В Секторе национальной и иностранной литературы им. А.Г. Даушева Центральной городской библиотеки г. Златоуста в рамках 100 — летия Республики Татарстан проведен практический урок для учащихся школы №35. По плану каждую 2 и 3 среду будут проводиться мастер-классы по различным видам декоративно -прикладного искусства татарского народа для всех желающих.

Приглашаем поучаствовать в программе: «Татарский дом: руки творят чудеса». На этой первой встрече ведущий библиотекарь сектора Валя Загидуллина рассказала о флаге и гербе Республики Татарстан и провела мастер класс по плетению кисточек из ниток цветного мулине. С азартом приняла участие учитель школы Любовь Васильева. Сразу же дети нашли применение кисточкам сотворенные своими руками: для телефона, ключей, к заколке для волос, к портфелю.

Фото и текст Вали Загидуллиной — ведущего библиотекаря

Сектора национальной и иностранной литературы им.А.Г.Даушева