В Златоусте состоялась встреча с активистами национальных центров

12 января 2020 года в Центральной городской библиотеке г. Златоуста состоялась первая встреча с читателями и активистами национальных центров в рамках 75- летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и празднования 100-летия Татарской АССР в 2020 году, организованный Советом Златоустовского отделения Конгресса татар Челябинской области.

Председатель Совета Конгресса татар города и руководитель библиотечного объединения «Китап» -Валя Загидуллина представила предметно -тематическую выставку: новые и старые книги о войне, например книга о Героях войны 1945 года и Татарстане например книга -альбом «Татарский мир» 2019г., предметы искусства татарского народа это вышитые, тканные и вязанные полотенца, салфетки от активистки Гадиля апа Гильмановой, и очень оригинальная подборка кукол- оберегов татарских бабушек в национальных костюмах от- Анны Горб хранительницы культуры народов г. Златоуста. На эту встречу была приглашена из г. Челябинска Алмаева Луиза Махмутовна- известный политолог, кандидат исторических наук, член Исполкома Конгресса татар, член Областной Общественной палаты, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации и т.д..

Гости на встрече узнали много интересных и цифровых фактов о Великой Отечественной войне: о многонациональном составе Героев Советского Союза, о мужестве и массовом героизме всех наций и народностей и награждённых орденами и медалями. Ведь на встрече присутствовали представители славянского и украинского центров. Луиза Махмутовна рассказала об интересных случаях и участии ее семьи в войне. С теплотой вспоминала о родителях, что благодаря маминому пению, она мечтала стать оперной певицей. В этот день она сорвала шквал аплодисментов за исполнение песен в сопрано на русском и татарском языках в память о своих родителях. Гости праздника задавали вопросы и об истории семьи и по исторической тематике. Завершился вечер, который длился более двух часов, вручением сувенира на память об этой уникальной встрече и легендарном –Человеке.

Фото и текст: председатель и член исполкома Конгресса татар,

руководитель библиотечного объединения «Китап»

Центральной городской библиотеки.