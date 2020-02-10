Василь Шайхразиев: «Чем дальше уезжаешь из Татарстана, тем сложнее сохранить татарский язык и религию»

Напомним, на протяжении 2-х дней делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра РТ, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым работала в Кемеровской области. В рамках рабочей поездки Василь Шайхразиев провел встречу с главой города Прокопьевска А.Б. Мамаевым, ознакомился с ходом строительства городской мечети, а также посетил клуб интеллектуального развития «Знатоки», где состоялся открытый урок татарского языка.

Рабочая программа 9 февраля также включила в себя встречу председателя Нацсовета с руководителями татарских общественных организаций Сибирского Федерального округа.

А сегодня, 10 февраля, состоялась официальная встреча председателя Национального Совета ВКТ Василя Шайхразиева с Губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся проведения татарского национального праздника Сабантуй, а также создания Центра искусств, в котором будет предоставлено помещение татарской автономии. Кроме того, сегодня в мечети «Мунира» председатель Нацсовета встретился с представителями татарской общественности Кемеровской области.

Культурная программа сегодняшнего дня состояла из концерта, посвященного 100-летию образования ТАССР. В ходе мероприятия Василь Шайхразиев выразил благодарность Губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву. Также он напомнил, что Федеральный Сабантуй 2023 года пройдет именно в Кемеровской области.

«Чем дальше уезжаешь из Татарстана, тем сложнее сохранить татарский язык и религию. Однако, у нас есть действующие автономии, мечети и активы, которые способствуют сохранению нашего единства», — отметил председатель Нацсовета.