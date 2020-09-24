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Василь Шайхразиев: «Дружное проживание народов в Татарстане — одно из наших достижений»

Василь Шайхразиев: «Дружное проживание народов в Татарстане — одно из наших достижений»

в Новости, Слайдер, Актуальное мнение, Главные новости, 24.09.2020 0 1

В Татарстане проживают представители 173 национальностей, все они ведут республику только вперед. Об этом рассказал заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Объявление 2021 года в республике Годом родных языков и национального единства абсолютно правильно и своевременно. Год позволит нам найти новых друзей, больше понимать друг друга и даст толчок 2021–2023 годам. Дружное проживание народов в республике — это одно из наших достижений», — сказал вице-премьер РТ.

tatar-inform.ru

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