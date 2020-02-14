Василь Шайхразиев: «Хочется, чтобы и через 10, 20, 100 лет говорили о том, насколько мы были сплоченными»

Сегодня в рамках рабочей поездки в Костромскую область заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев принял участие на эстафете торжественной церемонии чествования флага 100-летия образования ТАССР. Мероприятие прошло в Костромском дворце творчества детей и молодежи.

Нашивки миниатюр флагов прикрепили руководители татарских общественных организаций Костромской области. Напомним, старт эстафете был дан в конце января в городе Улан-Удэ.

Как отметил Василь Шайхразиев, флаг 100-летия ТАССР будет пронесен по всем федеральным округам. Восточная точка – в г.Находка, а самая западная точка будет в г.Калининград. В последующем флаг будет передан музею.

“Хочется, чтобы и через 10, 20, 100 лет говорили о том, насколько мы были сплоченными”, — подчеркнул председатель Нацсовета.

Затем Василь Шайхразиев напомнил присутствующим и о предстоящей Всероссийской переписи населения.

Завершилось мероприятие яркой концертной программой, в которой приняли участие исполнители татарских песен Амир Ахмадишин, Алина Шарипжанова и Гульшат Имамиева.