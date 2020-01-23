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Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Башкортостане

Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Башкортостане

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 23.01.2020 0

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Василь Шайхразиев находится в двухдневной поездке в Уфе. В международном аэропорту столицы Башкортостана его встречали постоянный представитель Татарстана в Башкортостане Раниль Зиннатуллин и представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин.

Василь Шайхразиев начал рабочий визит со встречи с активом представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане. Он ознакомился с планом работы на 2020 год. Во время встречи вручил благодарственное письмо Президента Татарстана меценату, общественному деятелю Артуру Хазигалиеву, за заслуги перед татарским народом.

Сегодня председатель Национального совета примет участие в заседании, посвященном жизни и творчеству Дэрдменда. Организатором выступает дискуссионный клуб имени Марьям Султановой.

Завтра, 23 января, Василь Шайхразиев должен встретиться с руководителями татарских общественных организаций Башкортостана. Также запланирована встреча с руководителем Администрации Республики Башкортостан А. Г. Сидякиным.

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