Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Челябинске

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в рамках рабочей поездки в Челябинскую область встретился с заместителем губернатора Челябинской области С. И. Мошаровым, главой города Троицка А. Г. Виноградовым и начальником Управления по работе с общественностью Д. И. Семеновым. Во встрече также приняли участие Г. Т. Бакиров, Х. М. Гилфанов, Л. Р. Колесникова.

Семенову было вручено Благодарственное письмо Всемирного конгресса татар.