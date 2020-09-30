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Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Челябинске

Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Челябинске

в Новости, Слайдер, Общество, Новости конгресса, Главные новости, 30.09.2020 0 3

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в рамках рабочей поездки в Челябинскую область встретился с заместителем губернатора Челябинской области С. И. Мошаровым, главой города Троицка А. Г. Виноградовым и начальником Управления по работе с общественностью Д. И. Семеновым. Во встрече также приняли участие Г. Т. Бакиров, Х. М. Гилфанов, Л. Р. Колесникова.

Семенову было вручено Благодарственное письмо Всемирного конгресса татар.

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