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Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Пензенской области

Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Пензенской области

в Новости, Слайдер, Общество, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 21.09.2020 0 5

Сегодня заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Пензенской области. По прибытию его встретили заместитель председателя правительства Пензенской области В. И. Трохин и члены региональной татарской национально-культурной автономии Пензенской области во главе с руководителем З.З.Туктаровым.

Василь Шайхразиев примет участие в инаугурации Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева, которое состоится в Пензенском областном драматическом театре имени А.В.Луначарского..

Затем председатель Нацсовета посетит место строительства Соборной мечети  и встретится с активом Региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области».

 

 

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