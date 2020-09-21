Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Пензенской области

Сегодня заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Пензенской области. По прибытию его встретили заместитель председателя правительства Пензенской области В. И. Трохин и члены региональной татарской национально-культурной автономии Пензенской области во главе с руководителем З.З.Туктаровым.

Василь Шайхразиев примет участие в инаугурации Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева, которое состоится в Пензенском областном драматическом театре имени А.В.Луначарского..

Затем председатель Нацсовета посетит место строительства Соборной мечети и встретится с активом Региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области».