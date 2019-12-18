Василь Шайхразиев: «Нужно поднимать авторитет Национального Совета»

Сегодня в КРК «Корстон» прошло заседание Национального совета Всемирного конгресса татар. В соответствии с уставом такая встреча проводится раз в год. Открывая заседание, заместитель Премьер — министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев предложил, что встречи будут более результативными, если они будут проводиться два-три раза в год.

— Надо повышать авторитет Национального совета. Каждая наша работа должна быть плановой, качественной, эффективной, — сказал он. К примеру, в следующем году планируется довести число участников акции «Татарча диктант» до 100 тысяч.

Василь Шайхразиев также затронул тему Сабантуев.

— Часто говорят, что у вас одни песни да пляски . Но Сабантуй – это ведь наши национальные костюмы, наши национальные мелодии, наши национальные блюда.

А конкурс» Татар кызы «, по словам Василя Шайхразиева — это мероприятие, показывающее многовековое воспитание в духе национальных традиций и красоту души нашего народа.

Василь Шайхразиев напомнил, что в этом году в регионах России были проведены встречи с руководителями татарских национальных организаций. В следующем году намечены повторные встречи в 7 федеральных округах. Членам Национального совета было предложено провести ряд мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования ТАССР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На заседании заслушали и выступление председателя ревизионной комиссии Анвара Алмаева. Он сообщил, что все документы проверены. Деятельность Всемирного конгресса татар комиссия оценила положительно. «Все проекты в течение года проводятся по плану. Возросло число встреч с населением. Мероприятия организованы на должном уровне».

Участники встречи также приняли план работы на 2020 год.