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Василь Шайхразиев: Опираясь на фундамент успеха Татарстана, нужно идти вперед

Василь Шайхразиев: Опираясь на фундамент успеха Татарстана, нужно идти вперед

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 11.09.2020 0 14

Заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев сегодня проголосовал на выборах на избирательном участке № 54, расположенном в казанской гимназии № 3. Вице-премьер РТ убежден, что для дальнейшего развития республики нужно опираться на уже существующий «фундамент успеха».

«Каждые выборы – это в какой-то степени оценка прошедшего отрезка времени. И самое главное – перспектива. Опираясь на имеющуюся базу, фундамент успеха республики, нужно идти вперед и быть в лидерах», – сказал Шайхразиев.

Вице-премьер упомянул, что в 2015 году началась подготовка к празднованию 100-летия ТАССР. «С результатами практически по всем планам, которые вошли в основу этой работы, подошли к юбилею республики. Когда мы готовились к празднованию, проводили необходимое строительство, ремонт объектов. Все это было сделано во благо жителей. На следующие пять лет у нас план известен, тем более что сейчас все проходит через публичные слушания», – добавил он.

По мнению Шайхразиева, выборы Президента республики важны не только для Татарстана, но и «для всего татарского мира». «Самое главное – не быть безразличными», – заключил он.

Проголосовать на выборах можно 11, 12 и 13 сентября. В Татарстане проходят выборы Президента республики и муниципальных депутатов, а также довыборы в Госдуму РФ и Госсовет РТ.

tatar-inform.ru

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