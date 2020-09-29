enrutat
Главная / Василь Шайхразиев отправится с рабочим визитом в Челябинскую область
Василь Шайхразиев отправится с рабочим визитом в Челябинскую область

Василь Шайхразиев отправится с рабочим визитом в Челябинскую область

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 29.09.2020 0 4

Завтра, 30 сентября, заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправится с рабочим визитом в Челябинскую область.

Программа рабочего визита включает в себя осмотр памятника выдающемуся татарскому поэту Габдулле Тукаю, открытие которого запланировано на 1 октября. Напомним, что опрос по установке памятника проходил в сентябре прошлого года на портале электронных голосований «Активный житель74». Более 55% респондентов поддержали инициативу властей, общественников, активистов Конгресса татар Челябинской области.

Стоит отметить, что в Челябинске работает школа, которая носит имя Героя Советского Союза Мусы Джалиля. В рамках рабочего визита ожидается церемония возложения цветов к памятнику поэта.

1 октября состоится официальное открытие памятника Г. Тукаю. В мероприятии примет участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

На вторую половину дня запланирована встреча с татарским активом области.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.