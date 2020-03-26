Василь Шайхразиев ответил на вопросы читателей «БИЗНЕС Online»

Сегодня, 26 марта, заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев побывал в гостях у редакции «БИЗНЕС Online».

В рамках беседы с журналистами электронной газеты были затронуты вопросы, касающиеся поправок в Конституцию РФ, роли татарского языка и путях его сохранения в современном мире, предстоящей Всероссийской переписи населения, поддержки соотечественников за пределами Татарстана и многое другое. Также не остались в стороне и вопросы читателей «БИЗНЕС Online».

Ответы на эти и ряд других интересных вопросов читатели могут узнать в ближайшее время на сайте электронной газеты БО и Всемирного конгресса татар.