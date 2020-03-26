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Василь Шайхразиев ответил на вопросы читателей «БИЗНЕС Online»

Василь Шайхразиев ответил на вопросы читателей «БИЗНЕС Online»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 26.03.2020 0 12

Сегодня, 26 марта, заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев побывал в гостях у редакции «БИЗНЕС Online».

В рамках беседы с журналистами электронной газеты были затронуты вопросы, касающиеся поправок в Конституцию РФ, роли татарского языка и путях его сохранения в современном мире, предстоящей Всероссийской переписи населения, поддержки соотечественников за пределами Татарстана и многое другое. Также не остались в стороне и вопросы читателей «БИЗНЕС Online».

Ответы на эти и ряд других интересных вопросов читатели могут узнать в ближайшее время на сайте электронной газеты БО и Всемирного конгресса татар.

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