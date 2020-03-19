Василь Шайхразиев ознакомился с ходом строительства мечети в Новочебоксарске

Сегодня город Новочебоксарск посетил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Здесь он ознакомился с ходом строительства Соборной мечети города и провел встречу с членами местного приходского совета. Во встрече приняли участие председатель Духовного управления мусульман Чувашской Республики Мансур хазрат Хайбулов, председатель Национально-культурной автономии татар Чувашской Республики Фарит Гибатдинов, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов РФ Марс Тукаев, а также имам-хатыб мечети Минкадир Резяпов.

Площадь Новочебоксарской мечети около 250 кв.м. Одновременно в ней смогут собраться на молитву 150 человек. На сегодняшний день официального открытия мечети не было, однако уже сейчас в ней проводятся пятничные намазы.