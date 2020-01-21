Василь Шайхразиев ознакомился с ходом завершающих ремонтных работ в Соборной мечети Новочебоксарска

Новочебоксарск с деловым визитом посетил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев

17 января город Новочебоксарск посетил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. В ходе визита Василь Габтелгаязович совместно с главой администрации Новочебоксарска Ольгой Чепрасовой ознакомился с ходом завершающих ремонтных работ в Соборной мечети Новочебоксарска.

В мечети заканчиваются работы по обустройству помещений административно-хозяйственной части. Несказанной радостью для всех мусульман, посещающих мечеть, стала большая центральная люстра, которая появилась в здании недавно, и завершила стилизованный ансамбль основного зала. Кроме того, одним из прекрасных элементов внутреннего убранства стало ковровое покрытие.

Председатель Новочебоксарского прихода мусульман Минкадир Резяпов также рассказал гостям о планах по обустройству территории мечети. По проекту здесь запланировано покрытие из брусчатки.

В завершение визита глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова поблагодарила заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиева за активную поддержку и содействие в важном для новочебоксарских мусульман проекте по строительству мечети.

Напомним, в 2012 году в Новочебоксарске началось строительство мечети. На сегодняшний день работы на стадии завершения.

Площадь Новочебоксарской Соборной мечети около 250 кв. м. Одновременно в ней смогут собраться на молитву 150 человек.

Отрадно, что это священное для мусульман место посещают и иногородние верующие, и даже жители зарубежных стран.

Гелия Гинатуллина