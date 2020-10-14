Василь Шайхразиев посетил  агрохолдинг «Кургансемена»

Сегодня Заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев в рамках рабочей поездки в Курганскую область ознакомился с деятельностью научно-производственного агрохолдинга «Кургансемена». В компании председателя совета директоров организации Марата Исламова он посетил элеватор и семенной завод агрохолдинга, а также послушал краткую лекцию по разработке агротехнологий и осмотрел выставку продукции, которая была организована в административном центре холдинга.

История организации начинается с конца 20 века. В марте 1988 года Приказом по агропромышленному комитету Курганской области была образована научно-производственная система «Семена», в последствии преобразованная в научно-производственный агрохолдинг «Кургансемена». На который возложили функции по ведению семеноводства зерновых и зернобобовых культур. У истоков создания предприятия стояли известные специалисты аграрного производства Игорь Антонович Сикорский и Марат Нуриевич Исламов, возглавлявший его с первых дней становления.

Как отметило руководство организации, в 2018г. научно-производственным агрохолдингом «Кургансемена» введен в эксплуатацию современный семеноводческий комплекс, способный подготовить до 100 тысяч семян в год. Сам холдинг работает с 31 регионом, в том числе и с Татарстаном.

Так же надо отметить, что в ходе рабочей поездки Василь Шайхразиев посетил и научно-производственную фирму «МКТ-АСДМ», директором которого является татарин — Чиняев Ильгиз Рашитович. Данная фирма занимается производством нефтегазового оборудования в том числе трубопроводной арматуры (ТПА).