Василь Шайхразиев посетил Алексеевский муниципальный район

Сегодня, 2 сентября, Алексеевский муниципальный район посетил заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

В рамках деловой поездки вице-премьер РТ принял участие в открытии Билярского МФЦ, рассчитанного на 300 мест. Ознакомили Председателя Нацсовета с учреждением заместитель руководителя Исполнительного комитета района по социальным вопросам Альбина Симашева и начальник отдела культуры Исполнительного комитета района Артур Соловьев.

Затем Василь Шайхразиев отправился в местную мусульманскую религиозную организацию – приход с.Билярск мухтасибата Алексеевского района Централизованной религиозной организации – Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан, где имам-мухтасиб Алексеевского муниципального района Рустем Вальщиков ознакомил Шайхразиева с основными направлениями деятельности организации.

Заключительной точкой рабочего визита в Алексеевский район вице-премьера стал Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник.