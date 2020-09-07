Василь Шайхразиев посетил Алькеевский муниципальный район

Сегодня, 7 сентября, заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев совершил рабочую поездку в Алькеевский муниципальный район.

В сопровождении главы района Александра Никошина вице-премьер ознакомился с деятельностью КФХ Бакиров Фанис Рашитович в д.Татарское Ахметьево. Затем Председатель Нацсовета принял участие в открытии ФАПа в с. Старые Матаки, где также прошла встреча с жителями села.

В завершении рабочего визита в Алькеевский муниципальный район Василь Шайхразиев встретился с учителями татарского языка, главами сельских поселений, а также педагогическим коллективом гимназии им. Наби Даули.