Василь Шайхразиев посетил две школы Мензелинского района

Сегодня, 9 сентября, заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Мензелинский муниципальный район. Начал рабочий визит в Мензелинский район вице-премьер РТ с ознакомления с деятельностью ремонтно-механического завода в селе Кузембетьево.

— Это положительный момент, что опасность распространения коронавирусной инфекции не стала препятствием для вашей работы. То, что в Кузембетьеве имеется такой завод — это значит, что здесь есть рабочие места, заработная плата и налоговые поступления, в том числе в бюджет поселения, — отметил вице-премьер РТ.

Здесь он совместно с главой Мензелинского района Айдаром Салаховым и главным инженером завода Рамилем Гараевым ознакомился с условиями работы, технологическим процессом и производимыми видами продукции. Он также поинтересовался, в какие регионы страны поставляется производимая на заводе продукция, налажен ли экспорт за рубеж.

На встрече с трудовым коллективом завода Айдар Салахов и Василь Шайхразиев рассказали о государственных программах, реализуемыми в районе и республике.

– Если мы завершили уборку урожая с показателем валового сбора зерна 197 тыс. тонн, то в достижении столь высокого результата есть и ваша заслуга, так как качественная работа производимых у вас зерноочистительных машин позволяет повысить урожайность примерно на 10-15%, — отметил Айдар Салахов.

После встречи с коллективом Кузембетьевского РМЗ Василь Шайхразиев вместе с главой Мензелинского района Айдаром Салаховым посетил Кузембетьевскую среднюю общеобразовательную школу имени Х. Хусаинова.

— В этой школе я учился в 1978-1979 годах, поэтому было бы неправильно, приехав в Кузембетьево, не зайти сюда, — сказал Председатель Нацсовета. Директор школы Камиль Гараев ознакомил его с образовательным процессом, в том числе с работой, проделанной в рамках федеральной образовательной программы “Точка роста”.

menzela.ru