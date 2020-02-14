enrutat
Главная / Василь Шайхразиев посетил Мемориальную мечеть Костромы
Василь Шайхразиев посетил Мемориальную мечеть Костромы

Василь Шайхразиев посетил Мемориальную мечеть Костромы

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 14.02.2020 0 8

Сегодня заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Костромской области. Председатель Нацсовета уже провел официальную встречу с первым заместителем Губернатора Костромской области Алексеем Афанасьевым. Также делегация Татарстана посетила монастырь г. Косторма, откуда отправилась в Мемориальную мечеть города.

Строительство мечети началось в 1999 году. Официальное открытие состоялось 5 мая 2017 года, к предстоящему Дню Победы. Именно в память о мусульманах, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны, мечеть получила название Мемориальной.

Трехэтажная мечеть рассчитана на 1000 человек. В ней имеются мужской и женский залы, комнаты для омовения, библиотека. В мечети проводят основные мероприятия, такие как пятничная проповедь, заключение никаха (мусульманского брака), ифтар (разговение), таравих (ночная молитва в Рамадан).

Стоит отметить, что пятничный намаз посещают порядка 400-500 человек.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.