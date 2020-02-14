Василь Шайхразиев посетил Мемориальную мечеть Костромы

Сегодня заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Костромской области. Председатель Нацсовета уже провел официальную встречу с первым заместителем Губернатора Костромской области Алексеем Афанасьевым. Также делегация Татарстана посетила монастырь г. Косторма, откуда отправилась в Мемориальную мечеть города.

Строительство мечети началось в 1999 году. Официальное открытие состоялось 5 мая 2017 года, к предстоящему Дню Победы. Именно в память о мусульманах, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны, мечеть получила название Мемориальной.

Трехэтажная мечеть рассчитана на 1000 человек. В ней имеются мужской и женский залы, комнаты для омовения, библиотека. В мечети проводят основные мероприятия, такие как пятничная проповедь, заключение никаха (мусульманского брака), ифтар (разговение), таравих (ночная молитва в Рамадан).

Стоит отметить, что пятничный намаз посещают порядка 400-500 человек.