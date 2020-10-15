Василь Шайхразиев посетил музей имени Гази Загитова и его могилу в с. Янагушево Республики Башкортостан

Сегодня заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил историко-краеведческий музей имени Гази Загитова в селе Янагушево Мишкинского района Республики Башкортостан. Его сопровождали представитель Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан Альфред Давлетшин, постоянный представитель Республики Татарстан в Башкортостане Юсуф Якупов, заместитель министра культуры Республики Башкортостан Ранис Алтынбаев.

Напомним, председатель Нацсовета утром прибыл в братскую республику с рабочим визитом.

Село Янагушево Мишкинского района — родина Гази Загитова, отважного воина, прошедшего огненными дорогами Великой Отечественной от самого ее начала до победного конца и водрузившего красный стяг над логовом фашизма. По инициативе Галимжана Бикбулатова уже в 1987 году в деревне был открыт музей Гази Загитова. В 2007-м музей переехал в новое здание. В центре Мишкинского района на стеле с именами Героев Советского Союза есть имя и Гази Загитова

В Мишкинском районе достойно отдают дань памяти своему земляку. В честь Газия Загитова названы улицы в Янагушево и Мишкино. Учащиеся местной школы ухаживают за могилой героя. Барельефный портрет Загитова установлен в Мемориале Победы в райцентре.

Гостей радушно встретила заместитель главы администрации Мишкинского района Лариса Александрова. Она показала Аллею Героев и презентовала проект памятника, посвященного Гази Загитову и памяти героев Великой Отечественной войны.

Следующая остановка — историко-краеведческий дом-музей имени Гази Загитова, расположенный в селе Янагушево. Василь Шайхразиев и другие гости на площадке возле музея посадили 10 голубых елей — подарок Татарстана.

Об истории села, роде Загитовых рассказал руководитель музея Загитов Айрат Нагимович. После знакомства с домом, в котором жил Гази Загитов, гости побывали на могиле героя.

Гази Загитов — человек, который один из первых водрузил Красное Знамя над Рейхстагом. 19 октября 1940 года он был призван в ряды Красной армии. За смелость и решительность в боях Загитов был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 27 апреля 1945 года для захвата Рейхстага и установления Красного Знамени были сформированы штурмовые группы добровольцев. В одну из них вошел и Гази Загитов.

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30 апреля в 22 часа 40 минут он вместе с товарищами ворвался в здание Рейхстага. Не замеченные противником, они поднялись на чердак. Через слуховое окно штурмовая группа пробралась на крышу над парадным фронтоном здания и установила Красное Знамя в короне скульптуры Богини Победы. Согласно некоторым источникам, это было первое Красное Знамя, поднятое над Рейхстагом. В той операции Загитов был ранен, но продолжил бой. 18 мая 1945 года участники тех событий были награждены орденами Красного Знамени.

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После войны Гази Загитов работал председателем колхоза. Погиб в автокатастрофе 23 августа 1953 года.