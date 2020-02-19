Василь Шайхразиев посетил общественный мусульманский центр «ИХСАН» в пос. Большое Исаково

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, в рамках рабочего визита в Калининградскую область, посетил общественный мусульманский центр «ИХСАН» в пос. Большое Исаково Гурьевского городского округа. Мечеть построена мусульманами Калининградской области в 2006-ом году.

Осмотрев территорию мусульманского центра, Василь Шайхразиев отметил, что сохранение татарского языка, национальных традиций, религии является для нас самой важной задачей. «У нас есть вот такие мечети, и был бы грех, если бы они пустовали», — сказал Василь Шайхразиев.

Ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета татарских старейшин Калининградской области Хаким Биктеев отметил, что мечеть ни в коем случае не пустует, во время пятничных намазов мечеть заполняется мусульманами. Мечеть вмещает 250-300 человек. В молельном доме проводятся обряды имянаречения, никахи, в месяц Рамазан устраивают ифтары, , рассказал имам мечети Халил хазрат.