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Василь Шайхразиев посетил Ютазинский муниципальный район

Василь Шайхразиев посетил Ютазинский муниципальный район

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 21.08.2020 0 10

С рабочей поездкой в Ютазинском муниципальном районе побывал сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Так, вице-премьер РТ посетил Уруссинскую гимназию, а также МБДОУ «Детский сад №7» пгт Уруссу. Напомним, дошкольное образовательное учреждение является победителем гранта «Билингвальный детский сад».

Кроме того, Василь Шайхразиев осмотрел районный Дом культуры, в стенах которого состоялась встреча с населением Ютазинского муниципального района.

В завершение рабочей поездки Председатель Нацсовета вручил сертификаты «100 ТАССР, а также две медали «100 летия ТАССР».

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