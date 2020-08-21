Василь Шайхразиев посетил Ютазинский муниципальный район

С рабочей поездкой в Ютазинском муниципальном районе побывал сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Так, вице-премьер РТ посетил Уруссинскую гимназию, а также МБДОУ «Детский сад №7» пгт Уруссу. Напомним, дошкольное образовательное учреждение является победителем гранта «Билингвальный детский сад».

Кроме того, Василь Шайхразиев осмотрел районный Дом культуры, в стенах которого состоялась встреча с населением Ютазинского муниципального района.

В завершение рабочей поездки Председатель Нацсовета вручил сертификаты «100 ТАССР, а также две медали «100 летия ТАССР».