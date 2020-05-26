Василь Шайхразиев пояснил ситуацию по проведению Сабантуя

«Международные Сабантуи, запланированные на ближайшее время — на конец мая и июнь: национальный праздник в городе Бишкек в Киргизии, Европейский Сабантуй в Софии (Болгария) и Азиатский Сабантуй в Ташкенте — отменены, на данный момент разрешение на их проведение не получено. Давать прогнозы на будущее не является возможным. Как все будет, известно лишь Всевышнему», — сказал вице-премьер.