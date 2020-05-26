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Василь Шайхразиев пояснил ситуацию по проведению Сабантуя

Василь Шайхразиев пояснил ситуацию по проведению Сабантуя

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Главные новости, 26.05.2020 0 9

Из-за пандемии коронавируса запланированное на начало лета празднование международных и межрегиональных Сабантуев будет отменено. Их перенос на другие даты не предусмотрен. Решения, касающиеся предстоящих месяцев, буду приниматься исходя из сложившейся ситуации. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель Премьер-министра РТ, председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Международные Сабантуи, запланированные на ближайшее время — на конец мая и июнь: национальный праздник в городе Бишкек в Киргизии, Европейский Сабантуй в Софии (Болгария) и Азиатский Сабантуй в Ташкенте — отменены, на данный момент разрешение на их проведение не получено. Давать прогнозы на будущее не является возможным. Как все будет, известно лишь Всевышнему», — сказал вице-премьер.

Что касается Сабантуев в регионах и за рубежом, как пояснил Василь Шайхразиев, то здесь решение будут принимать власти регионов и местные татарские организации.

Также собеседник агентства ответил на вопрос о том, будут ли проводиться республиканские Сабантуи: «Решение о том, будет перенесено празднование или нет, пока не принималось».

В то же время некоторые регионы предложили провести праздник плуга в формате онлайн.

«Наши соотечественники из Новосибирска готовятся повести праздник в онлайне», — отметил председатель Нацсовета.

Алсу Исмагилова

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