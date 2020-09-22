Василь Шайхразиев поздравил главу Чувашии со вступлением в должность

Олег Николаев, избранный главой Чувашии, во вторник торжественно вступил в должность, принеся присягу на двух государственных языках республики — русском и чувашском.

Церемонию инаугурации открыла председатель государственного совета Чувашии Альбина Егорова, после чего в зал были торжественно внесены государственные флаги РФ и Чувашии и штандарт главы республики, а также Конституции Российской Федерации и Чувашской Республики.

Торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Чувашской Республики и законы Чувашской Республики, а также исполнять указы президента РФ, постановления правительства РФ, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина. С честью выполнять высокие обязанности главы Чувашской Республики, верно служить народу», — произнес Николаев слова присяги, положив руку на конституцию республики.

На церемонии инаугурации присутствовал также заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгрессс татар Василь Шайхразиев. Он от имени президента Татарстана Рустама Минниханова поздравил Олега Николаева со вступлением в должность и пожелал плодотворной работы.