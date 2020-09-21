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Василь Шайхразиев поздравил Губернатора Пензенской области со вступлением в должность

Василь Шайхразиев поздравил Губернатора Пензенской области со вступлением в должность

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 21.09.2020 0 3

Сегодня, 21 сентября, в стенах драматического театра имени А.В. Луначарского прошла инаугурация Губернатора Пензенской области. Иван Белозерцев присягнул на верность региону и поклялся добросовестно исполнять возложенные обязанности. Торжественная церемония по случаю вступления в должность вновь избранного главы региона состоялась на 34-ой внеочередной сессии областного Законодательного Собрания.

Напомним, что на выборах главы Пензенской области Иван Белозерцев набрал 78,72% голосов избирателей.

От лица Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова со вступлением в должность главы региона Ивана Белозерцева поздравил заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Вице-премьер РТ зачитал поздравительное письмо Рустама Минниханова.

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