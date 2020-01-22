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Василь Шайхразиев поздравил Марата Хуснуллина с назначением на пост вице-премьера правительства РФ

Василь Шайхразиев поздравил Марата Хуснуллина с назначением на пост вице-премьера правительства РФ

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 22.01.2020 0 20

Заместителю председателя правительства
Российской Федерации,
члену Национального Совета
Всемирного конгресса татар

М.Ш. Хуснуллину

Уважаемый Марат Шакирзянович!

От лица Национального Совета Всемирного конгресса татар и от себя лично искренне поздравляю Вас с назначением на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации.

Пусть проявленный Вами  талант руководителя и умение находить ключ к сложным проблемам позволят Вам и на новом посту служить интересам Отечества.

От всей души желаю Вам крепкого  здоровья, благополучия, политического  долголетия на ниве служения нашему Отечеству!

Надеемся, что в будущем наше сотрудничество будет лишь укрепляться и станет еще более плодотворным.

 

С уважением,

Заместитель Премьер-министра РТ,
председатель Национального совета
Всемирного конгресса татар                                          В.Г. Шайхразиев

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