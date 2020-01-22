Василь Шайхразиев поздравил Марата Хуснуллина с назначением на пост вице-премьера правительства РФ

Заместителю председателя правительства
Российской Федерации,
члену Национального Совета
Всемирного конгресса татар
М.Ш. Хуснуллину
Уважаемый Марат Шакирзянович!
От лица Национального Совета Всемирного конгресса татар и от себя лично искренне поздравляю Вас с назначением на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации.
Пусть проявленный Вами талант руководителя и умение находить ключ к сложным проблемам позволят Вам и на новом посту служить интересам Отечества.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, политического долголетия на ниве служения нашему Отечеству!
Надеемся, что в будущем наше сотрудничество будет лишь укрепляться и станет еще более плодотворным.
С уважением,
Заместитель Премьер-министра РТ,
председатель Национального совета
Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев
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