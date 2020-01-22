Василь Шайхразиев поздравил Марата Хуснуллина с назначением на пост вице-премьера правительства РФ

Заместителю председателя правительства

Российской Федерации,

члену Национального Совета

Всемирного конгресса татар

М.Ш. Хуснуллину

Уважаемый Марат Шакирзянович!

От лица Национального Совета Всемирного конгресса татар и от себя лично искренне поздравляю Вас с назначением на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации.

Пусть проявленный Вами талант руководителя и умение находить ключ к сложным проблемам позволят Вам и на новом посту служить интересам Отечества.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, политического долголетия на ниве служения нашему Отечеству!

Надеемся, что в будущем наше сотрудничество будет лишь укрепляться и станет еще более плодотворным.

С уважением,

Заместитель Премьер-министра РТ,

председатель Национального совета

Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев