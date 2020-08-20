Василь Шайхразиев прибыл с рабочей поездкой в Тюлячинский район

Сегодня, 20 августа, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл с рабочей поездкой в Тюлячинский муниципальный район.

Председатель Нацсовета провел деловые встречи с начальником Управления сельского хозяйства и продовольствия Тюлячинского района Ралифом Низамутдиновым, заместителем Руководителя Исполнительного комитета по территориальному развитию и инвестиционной деятельности Ильдаром Миннигуловым, а также директором ООО «Тюлячинские стальные профили» Раисом Саттаровым. Кроме того, запланирована встреча с заместителем Главы Тюлячинского муниципального района Айратом Фатхуллиным.

Также рамках рабочей поездки Василь Шайхразиев принял участие в мероприятии, приуроченном к республиканской акции «Помоги собраться в школу», где состоялось вручение школьных принадлежностей будущим первоклассникам.

Во второй половине дня Председатель Нацсовета отправится в Сармановский район.