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Васил Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Костромскую область

Васил Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Костромскую область

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, 14.02.2020 0 11

Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева в городе Кострома встретили соотечественники. Сегодня здесь пройдет ряд мероприятий — запланирована встреча с руководством региона, посещение мемориальной мечети Костромы, Татарской слободы и др.

В Центре детского и молодежного творчества города состоится встреча с активистами татарских общественных организаций Костромской области и Центрального Федерального округа. На ней будут подведены итоги деятельности Всемирного конгресса татар за 2019 год и поставлены задачи на 2020 год.

Также состоится церемония чествования флага 100-летия ТАССР. Напомним, старт эстафете был дан в конце января текущего года в городе Улан-Удэ. Как отметил Василь Шайхразиев, флаг 100-летия ТАССР будет представлен во всех федеральных округах России, начиная с Находки Приморского края, заканчивая городом Калининград.

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