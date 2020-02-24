Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Оренбург

Визит заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Василя Шайхразиева в Оренбург запланирован на 24-26 февраля. Сегодня в аэропорту его встречали начальник Управления внутренней политики правительства Оренбургской области Р.Н. Цуканов, руководитель Татарской культурно-национальной автономии области И.Я. Давлятов и соотечественники. Завтра, 25 февраля, председатель Национального совета возложит цветы к памятнику поэту-патриоту Мусе Джалилю в Оренбурге.

В ходе рабочего визита запланированы встречи с руководством Оренбургской области. Василя Шайхразиева ждут и соотечественники. Состоится церемония передачи эстафеты флага 100-летия ТАССР с участием руководителей татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.

Татары Оренбургской области в эти дни отмечают юбилеи. Это — 20-летие национально-культурной автономии татар и 30-летие национального движения в области. Василь Шайхразиев примет участие в этих мероприятиях.