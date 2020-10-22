Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ

Заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева в аэропорту «Байкал» г. Улан-Удэ встретили заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия Баир Цыренов, председатель региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Баталова.

На повестке дня: встреча с главой Республики Бурятия А. С. Цыденовым. Затем председатель Национального Совета посетит парк «Мемориал Победы». Здесь он возложит цветы к Барельефу с портретами Героев Советского Союза родом из Бурятии. Среди них уроженец Азнакаевского района Республики Татарстан Акрам Искандарович Валиев.

Также Василь Шайхразиев ознакомится с фотовыставкой «Бурятия — наш общий дом», которая открылась в Доме Дружбы народов Бурятии. Председатель Национального Совета планирует посетить Центральную мечеть города Улан-Удэ.

На следующий день, 23 октября, заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев посетит село Усть-Кяхта, расположенное в 250 км от Улан-Удэ. Здесь живут татары. В школе он ознакомится с кабинетом родного языка, библиотекой и музеем, посвященный быту татар села Усть-Кяхта.