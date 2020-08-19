Василь Шайхразиев принимает участие во II Всероссийском инвестиционном Сабантуе «Зауралье – 2020»

Сегодня в г.Сибай Республики Башкортостан проходит II Всероссийский инвестиционный Сабантуй «Зауралье – 2020». Для участия в работе Инвестсабантуя приглашены представители федеральных и региональных государственных учреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты, известные государственные и общественные деятели. Одним из приглашенных гостей стал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Программа Сабантуя включает девять дискуссионных секций и пленарное заседание по городскому развитию.

Мероприятие пройдет в уникальном формате: помимо участия в бизнес-форуме в рамках инвестиционного Сабантуя гости смогут познакомиться с культурными и гастрономическими традициями Башкортостана.

Напомним, первый инвестиционный форум объединил 1200 участников из регионов России и 11 стран. По его итогам были заключены инвестиционные соглашения на сумму более 1 млрд долларов США.