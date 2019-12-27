Василь Шайхразиев принял участие в открытии экспозиции, посвященной быту и культуре татарского народа в Санкт-Петербурге

Традиционная культура татар Поволжья и Приуралья XIX и начала XX веков — в Российском Этнографическом музее Санкт-Петербурга сегодня состоялось открытие новой экспозиции. В торжественном мероприятии принял участие заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Экспозиция создана при поддержке правительства Республики Татарстан.

Уникальные экспонаты, с любовью отобранные сотрудниками музея, располагаются в специально отреставрированном зале, в котором восстановлены все архитектурные элементы начала XX века, спроектированные архитектором, создавшим проект музея — Василием Федоровичем Свиньиным.

Лучшие артефакты из коллекции Российского этнографического музея раскрывают многие этнографические темы, иллюстрирующие различные стороны жизни татарского народа. Бешметы, дубленые шубы, длинные рубахи, удивительные головные уборы, массивные украшения, посуда и предметы быта XIX — начала XX веков, все представлено в отдельном зале. Среди экспонатов есть очень редкие вещи, сохранившиеся всего в нескольких экземплярах.

На экспозиции можно увидеть быт, культуру и традиционные занятия казанских татар, костромских, касимовских, мешарей, крещенных татар, нагайбаков.

Экспозиция будет работать на постоянной основе.