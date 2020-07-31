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Василь Шайхразиев принял участие в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама

Василь Шайхразиев принял участие в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 31.07.2020 0 23

31 июля 2020 года мусульмане всего мира встретили один из главных праздников – Курбан-байрам (или Ид аль-адха). Ежегодно он отмечается в 10-й день мусульманского месяца Зуль-хиджа.

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев принял участие в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама.

Праздничная молитва прошла в Белой мечети Болгара.

 

  • Белая мечеть является архитектурной жемчужиной современного Болгара. В состав комплекса входит резиденция духовных лидеров мусульманства, медресе для обучения основам ислама и здание самой мечети. Мечеть предназначена для проведения всех необходимых религиозных обрядов и обеспечена необходимыми условиями. Белая мечеть — одно из значимых культовых зданий республики: здесь проводятся праздничные намазы с трансляцией по телевидению, проходят конференции по религиозной тематике и съезды представителей мусульманского духовенства из регионов России.

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