31 июля 2020 года мусульмане всего мира встретили один из главных праздников – Курбан-байрам (или Ид аль-адха). Ежегодно он отмечается в 10-й день мусульманского месяца Зуль-хиджа.

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев принял участие в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама.

Праздничная молитва прошла в Белой мечети Болгара.

Белая мечеть является архитектурной жемчужиной современного Болгара. В состав комплекса входит резиденция духовных лидеров мусульманства, медресе для обучения основам ислама и здание самой мечети. Мечеть предназначена для проведения всех необходимых религиозных обрядов и обеспечена необходимыми условиями. Белая мечеть — одно из значимых культовых зданий республики: здесь проводятся праздничные намазы с трансляцией по телевидению, проходят конференции по религиозной тематике и съезды представителей мусульманского духовенства из регионов России.