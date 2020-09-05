Василь Шайхразиев принял участие в заседании Правления «Альянса татар Европы»

Сегодня, 5 сентября, состоялось онлайн-заседание Правления международной ассоциации «Альянс татар Европы» (далее — АТА).

На повестку дня были вынесены вопросы о проведении Европейского Сабантуя в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и расширенного заседания АТА в 2021 году. Кроме того, в рамках встречи был поднят вопрос о принятии новых членов в АТА.

Всего в заседании приняло участие 18 человек, 15 из которых являются членами Правления АТА. Одним из участников мероприятия стал заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Модератором встречи выступил председатель АТА Флюр Шарипов.

Поприветствовав собравшихся, Флюр Шарипов начал с обсуждения минувшего Национального Собрания. Напомним, 29 августа в стенах Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани состоялось организованное Всемирным конгрессом татар Национальное Собрание, на котором была принята Стратегия действия татарского народа.

Председатель АТА, присутствовавший на мероприятии, дал положительную оценку Собранию: «Мы благодарны Исполкому Всемирного конгресса татар за проведение данного мероприятия. Мне было приятно находиться среди людей, которые, действительно, делают историю Татарстана. Особенно хочется отметить выступление Василя Габтелгаязовича, после которого задаешься вопросом: «На какой же сейчас стадии развития мы находимся?»

Затем к присутствующим обратился Председатель Нацсовета Василь Шайхразиев, который кратко изложил основные пункты принятой Стратегии. «2 года назад наш Президент поставил перед Всемирным конгрессом татар задачу разработать и принять Стратегию. Как я и докладывал 29 августа на Национальном Собрании, вначале был создан эскиз документа. После 2-годичной работы получилась полномасштабная Стратегия, состоящая из трех частей. Это идеологическая часть, пути решения и финансовые закрепления. В ходе Национального Собрания мы приняли идеологическую часть, которая буквально вдохновляет, поднимает внутренний дух татарского народа. Документ составляет 10 листов. Он довольно емкий, сконцентрированный… Стратегия рассчитана на каждого татарина. Она объединяет всех», — сказал вице-премьер РТ.

«Милләт Җыены (Национальное Собрание) — это расширенное заседание Национального Совета. Мы не планировали изначально проводить съезд, так как он требует соблюдения определенных условий. Из 68 регионов, где зарегистрированы татарские общества, приехали 250 человек. 250 были из Татарстана. К сожалению, мы не смогли пригласить делегатов из зарубежья», — отметил Председатель Нацсовета.

Напомним, на конец ноября текущего года запланировано очередное заседание Национального Совета, где будет дан отчет о проделанной работе Исполкома Всемирного конгресса татар по 2020 году и утвержден план на 2021 год.

Затем члены Правления АТА приступили к обсуждению проведения 5-го Европейского Сабантуя. В виду сложившейся эпидемиологической ситуации проведение массового мероприятия стало недопустимым. Как заявил Флюр Шарипов, 2021 год в Литве объявлен годом истории и культуры татарского народа. «Это уникальное событие — европейская страна определила год культуры татар. Это очень приятно и очень ответственно одновременно. Я считаю, что Альянс тоже должен внести в это свой вклад. В 2020 году Сабантуй был назначен в Софии, однако пандемия внесла свои коррективы. Поскольку рано или поздно праздник все же будет проведен в Софии, предлагаю в 2021 году провести его в Литве. Клайпеда (Литва) — это мультикультурный город, который имеет практику в проведении международных фестивалей, праздников. Мэр города поддержал нашу инициативу», — подчеркнул председатель АТА.

В завершении встречи состоялось открытое голосование о месте проведения татарского национального праздника в 2021 году. В своем большинстве члены Правления АТА проголосовали за организацию татарского праздника в г. Клайпеда.