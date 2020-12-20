Василь Шайхразиев: «Проведено 14 тысяч мероприятий, посвященных юбилею ТАССР»

Сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Свердловской области. Здесь он ознакомился с офисом Татарского культурного центра г. Екатеринбурга и принял участие в конференции «Многообразие традиций народов РФ, как культурно-историческое богатство регионов», организованной Национально-культурной автономией татар Свердловской области.

Приветствуя участников конференции, председатель Национального совета отметил, что сегодня в Свердловской области пройдут мероприятия, посвященные 100-летию ТАССР. «Всего в Татарстане и за его пределами было проведено 14 тысяч мероприятий, посвященных юбилею ТАССР. Одним из значимых и крупных из этих мероприятий стал «Национальный сход», прошедший 29 августа, на котором был принят документ «Татары: стратегия действия», — подчеркнул Вице-премьер Татарстана. Василь Шайхразиев также рассказал о том, что членами Национального совета предстоящий год единогласным решением объявлен «Годом единства татарского народа», и что в 2022 году в Волжской Булгарии будет отмечаться 1100-летие принятия ислама.

В своем выступлении председатель Национального совета призвал к активному участию во Всероссийской переписи населения 2021 года. Он также подчеркнул о проводимой Татарстаном работе по поддержке татарских организаций за пределами Татарстана. Он сообщил, что только что был выделен грант в размере 10 миллионов рублей, а с 1-го квартала следующего года будут выделены гранты организациям.

В конференции также приняли участие председатель Национально-культурной автономии татар Свердловской области Артур Мухутдинов, директор департамента внутренней политики Свердловской области Антон Третьяков, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер и другие официальные лица.

Булат Ибрагимов